Napoli boom di turisti per l' Immacolata | Oltre 350mila presenze in città

“Abbiamo preventivato 350mila presenze ma penso ne siano arrivate di più. E’ un momento magico per la nostra città. Stiamo cercando di rafforzare i servizi e offriamo una proposta culturale e di eventi in tutta la città, non solo al Centro, che va incontro a tutti i gusti”. Sono le parole di Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, che commenta così il boom turistico registrato nel week end lungo dell’Immacolata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

