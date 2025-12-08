Napoli 55 arresti e 42 denunce per evasioni dai domiciliari

Nel corso di quattro mesi, i Carabinieri di Napoli hanno effettuato numerosi controlli che hanno portato all'arresto di 55 persone e alla denuncia di altre 42 per evasione dai domiciliari. Le fughe più surreali coinvolgono sushi bar, traghetti e social media, evidenziando un fenomeno diffuso e radicato nella città.

Dai controlli dei Carabinieri emergono fughe surreali: sushi bar, traghetti e social. Un fenomeno radicato con 55 arresti in 4 mesi.. Un fenomeno radicato nella cronaca quotidiana. Napoli, 8 dicembre 2025 – Nella provincia di Napoli la finestra può diventare la via più rapida per evadere dai domiciliari. Lo dimostrano i 55 arresti e le 42 denunce registrati da agosto a oggi, numeri che fotografano un fenomeno ormai radicato e parte integrante della cronaca quotidiana e dell'agenda dei Carabinieri. A diffondere la notizia una comunicazione del comando provinciale carabinieri di Napoli. Le fughe più improbabili.

