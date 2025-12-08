Nando Citarella e i tamburi del Vesuvio | musica canti e danze per esplorare la tradizione

Il 13 dicembre 2025 al Teatro Nuovo di Pisa, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio portano in scena un evento dedicato alle tradizioni musicali e culturali del territorio, nell’ambito della rassegna “Calendario Popolare – arti e culture dai territori”. Uno spettacolo che unisce musica, canti e danze per celebrare e riscoprire le radici popolari campane.

Al Teatro Nuovo di Pisa torna l’appuntamento con la rassegna “Calendario Popolare – arti e culture dai territori” a cura di Francesco Salvadore: sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:00 Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio presentano un affascinante percorso musicale e simbolico in omaggio ai 30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Segnaliamo il 13 e 14 dicembre con piacere il doppio appuntamento con il Maestro Nando Citarella nell’ambito della rassegna ‘ Calendario Popolare’ curata da Francesco Salvadore - Workshop sull’importanza delle maschere nelle arti performative - dom - facebook.com Vai su Facebook

Nando Citarella e Tamburi del Vesuvio all'Auditorium - Nel vulcano Vesuvio pulsano i ritmi che da sempre accompagnano i canti e i balli tradizionali dell'area campana e di tutta l'Italia centro- Scrive romatoday.it