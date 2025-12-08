Nadia Gresini | Fausto voleva che vendessi Essere donna mi aiuta a vincere in MotoGp a qualcuno non piace

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proprietaria e team principal di Gresini Racing, vedova del due volte campione del mondo, si racconta: "Facevo l'infermiera, ho deciso di prendere in mano la scuderia il giorno del funerale di mio marito. Un grosso sponsor ci abbandonò perché a capo c'ero io. Ai box c'è ancora chi parla solo agli uomini, ma non ci faccio caso.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nadia gresini fausto voleva che vendessi essere donna mi aiuta a vincere in motogp a qualcuno non piace

© Gazzetta.it - Nadia Gresini: "Fausto voleva che vendessi. Essere donna mi aiuta a vincere in MotoGp, a qualcuno non piace..."

Leggi anche questi approfondimenti

nadia gresini fausto volevaNadia Gresini: "Fausto voleva che vendessi. Essere donna mi aiuta a vincere in MotoGp, a qualcuno non piace..." - La proprietaria e team principal di Gresini Racing, vedova del due volte campione del mondo, si racconta: "Facevo l'infermiera, ho deciso di prendere in mano la scuderia il giorno del funerale di mio ... Scrive msn.com

Nadia Gresini, la prima donna del Motomondiale - Prendi i soldi, cresci i nostri figli e mettiti al riparo da questo lavoro. Riporta ilfoglio.it

La moglie di Fausto Gresini, morto per Covid a 60 anni: «Aveva paura, mi disse "Vendi tutto se mi capita qualcosa". Venne data la notizia ma era ancora vivo» - Era il 23 febbraio del 2021 quando Fausto Gresini, ex pilota di moto e dirigente nonché fondatore del «Gresini Racing» morì all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato dal 27 dicembre del ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nadia Gresini Fausto Voleva