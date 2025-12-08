Nadia Gresini | Fausto voleva che vendessi Essere donna mi aiuta a vincere in MotoGp a qualcuno non piace

La proprietaria e team principal di Gresini Racing, vedova del due volte campione del mondo, si racconta: "Facevo l'infermiera, ho deciso di prendere in mano la scuderia il giorno del funerale di mio marito. Un grosso sponsor ci abbandonò perché a capo c'ero io. Ai box c'è ancora chi parla solo agli uomini, ma non ci faccio caso.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nadia Gresini: "Fausto voleva che vendessi. Essere donna mi aiuta a vincere in MotoGp, a qualcuno non piace..."

