Nadal fa sul serio col padel | guardate come gioca

Gazzetta.it | 8 dic 2025

A poco più di un anno dal ritiro dal tennis, Rafa Nadal ha portato il suo talento sul campo da padel: il 14 volte vincitore del Roland Garros dimostra che può dire la sua anche in un altro sport con la racchetta, quantomeno nelle partite tra amici giocate nella sua academy a Manacor, la sua città natale. (X @tennistemple). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

