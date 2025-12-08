Nadal fa sul serio col padel | guardate come gioca
A poco più di un anno dal ritiro dal tennis, Rafa Nadal ha portato il suo talento sul campo da padel: il 14 volte vincitore del Roland Garros dimostra che può dire la sua anche in un altro sport con la racchetta, quantomeno nelle partite tra amici giocate nella sua academy a Manacor, la sua città natale. (X @tennistemple). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
– ! Allora, avete studiato il nostro Foglio Illustrativo Semi-Serio per sopravvivere (e godervi) tutti gli eventi di Nadal en Val? Sabato 06 dicembre inizia il tour della magia: prima creatività e manualità , poi festa e allegria! - facebook.com Vai su Facebook
Allenarsi come i pro': il Padel incontra l’eccellenza alla Rafa Nadal Academy - La Rafa Nadal Academy non è solo un centro di eccellenza per il tennis: è anche una delle strutture più avanzate al mondo per l’allenamento padel. Da gazzetta.it