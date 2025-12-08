My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale! | una rom-com improbabile – Recensione

Taylor Jacobsen viene licenziata dal suo lavoro alla Clotz Cookies, fabbrica di biscotti natalizi in profonda crisi. E come se non bastasse, tutto ciò avviene nella prossimità del 25 dicembre. La protagonista di My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale! è madre single della preadolescente Zoey, che sogna di entrare nella prestigiosa Sun Peaks Snowboard Academy. Il problema è che Taylor non solo è in ritardo coi pagamenti dell’affitto ma non può permettersi nemmeno lontanamente la retta dell’accademia. Quando scopre che i dipendenti della catena di alberghi dove ha sede il corso ricevono uno sconto del 50%, decide di candidarsi a un qualsiasi ruolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale!: una rom-com improbabile – Recensione

Approfondisci con queste news

Devi partecipare a un Secret Santa? Da GameWay trovi tante idee originali per tutti i budget! Un Secret Santa (detto anche Babbo Natale Segreto) è un gioco/regalo di gruppo molto comune durante il periodo natalizio. In pratica è un’attività in cui un gruppo di - facebook.com Vai su Facebook

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale!: una rom-com improbabile – Recensione - com festive, disposti a perdonare qualsiasi difetto purché ci siano neve, romanticismo e l’immancabile lieto fine, My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale! Segnala superguidatv.it