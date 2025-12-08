Mutanti femminili x-men più forti | i 10 personaggi più potenti

i personaggi femminili più potenti degli x-men: forza e resistenza al top. Nel vasto universo degli X-Men, alcune delle eroine più straordinarie si distinguono per il loro apporto di pura potenza fisica. Questo articolo analizza le protagoniste con capacità eccezionali in termini di forza, resistenza e abilità di combattimento, dando risalto alle mutanti dotate di capacità corporee e di endurance al di sopra della norma. Scopriremo chi sono le più forti e cosa le rende autentici titani del gruppo. le mutant più forti e resistenti degli x-men. 10. Wolfsbane. la forza paragonabile a quella di un lupo mitologico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

