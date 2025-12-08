Musk | ' L' Ue è praticamente il quarto Reich

La frattura è scomposta e lo scontro non accenna a diminuire, dopo gli attacchi degli Stati Uniti all'Europa e l'improvvisa sintonia tra Washington e Mosca, che ha molto apprezzato la nuova dottrina strategica di Donald Trump sul Vecchio continente, considerata in linea con la visione del Cremlino. Ma in queste ore un altro duro colpo a Bruxelles è arrivato di nuovo da Elon Musk, patron di X, Tesla e SpaceX, che ha accostato l'Unione europea al Quarto Reich. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

