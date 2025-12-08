Musk contro l’UE | Va abolita la reazione alla maxi multa da 120 milioni contro X

Elon Musk ha espresso la sua opposizione alla multa di 120 milioni di euro inflitta dall’UE a X, intensificando lo scontro tra l’imprenditore e Bruxelles. La decisione delle autorità europee ha suscitato reazioni forti, con Musk che chiede l’abolizione della piattaforma. La disputa evidenzia le tensioni tra le grandi aziende tecnologiche e le regolamentazioni comunitarie.

Elon Musk alza lo scontro con Bruxelles dopo la sanzione da 120 milioni di euro inflitta dall’Unione Europea alla piattaforma X. Il proprietario del social ha scritto che l’UE dovrebbe “essere abolita” e che la sovranità dovrebbe tornare ai singoli Stati, innescando una nuova ondata di tensione politica e regolatoria tra Europa, Stati Uniti e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

