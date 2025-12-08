Musk alza il tiro sull’Europa

La Russia ci spera. La posizione degli Usa sembra essere sempre più vicina a quella di Mosca, con buona pace dell' Ucraina e soprattutto dell' Ue che, anche senza il supporto a Kiev, sembra trovarsi stretta fra l'incudine e il martello. I leader cercano comunque di ritagliarsi un ruolo. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà a Londra il cancelliere tedesco Fridrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, mentre ieri la premier italiana Giorgia Meloni lo ha chiamato, assicurando forniture di emergenza all'Ucraina, fra le quali generatori elettrici.

