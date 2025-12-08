Musica parola e teatro | Immensamente Giulia è l'opera rock di Francesco Sarcina
(askanews) – Una canzone che ha fatto epoca, cambia forma e diventa qualcosa di nuovo. Immensamente Giulia è l’opera rock di Francesco Sarcina che unisce musica dal vivo, parola e teatro. Racconta la vita, le connessioni e le trasformazioni interiori giovanili di un’epoca a cavallo del nuovo millennio, 1999-2000, al centro della storia c’è Giulia, protagonista della famosa canzone Dedicato a Te, celebre hit de Le Vibrazioni. Giulia è la guida che ispira e accompagna Francesco nel suo viaggio di crescita interiore. Il soggetto di Immensamente Giulia nasce da fatti realmente accaduti, anche se in parte romanzati. 🔗 Leggi su Amica.it
