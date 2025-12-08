Musica e delitti a San Vittore Il dialogo oltre le sbarre sogni e speranze dei detenuti | Così voliamo con la mente

La storia di delitti, e del successivo castigo con la condanna ai lavori forzati dei protagonisti Katerina e Sergej, in scena in un "luogo di sofferenza" come il carcere milanese di San Vittore. Una sessantina di detenuti, provenienti anche dalla sezione femminile, hanno assistito alla Prima della Scala, “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk“di Prejs e Sostakovic, trasmessa in diretta sul maxi-schermo nel cortile interno da cui si diramano i raggi del penitenziario a forma di pentagono nel cuore di Milano. "È una bella esperienza, per noi è una bella giornata che ci aiuta a uscire dalla routine del carcere", spiega un detenuto 21enne, arrivato in Italia dall’Egitto quando aveva solo 14 anni, che deve scontare ancora quattro anni per rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica e delitti a San Vittore. Il dialogo oltre le sbarre sogni e speranze dei detenuti: "Così voliamo con la mente"

Scopri altri approfondimenti

“Gli anni sospesi” di Dario Migliorini: una storia di delitti, musica e segreti

Weekend da leggere Il fine settimana è il momento perfetto per rallentare e dedicarsi alla lettura. Ogni venerdì ti proponiamo una selezione di titoli pensati per farti compagnia! Ironia, delitti e segreti di famiglia Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qual - facebook.com Vai su Facebook

Musica e delitti a San Vittore. Il dialogo oltre le sbarre, sogni e speranze dei detenuti: "Così voliamo con la mente" - Il racconto: sono in cella da 4 mesi, quando uscirò voglio trovare un lavoro e aiutare i miei genitori. Riporta msn.com

Prima diffusa, a San Vittore entrano musica, arte e bellezza - Una quarantina i luoghi scelti in città per la condivisione dell'evento scaligero, Il carcere milanese è uno dei più affollati d'Italia: 1140 detenuti ma la capienza è di 702 posti ... Segnala rainews.it

San Vittore, musica dietro le sbarre. Il progetto del maestro Franco Mussida: una playlist scelta dai detenuti - «Il potere trasformativo della musica in termini di maturità affettiva e ... Segnala milano.corriere.it