Musetti adesso è ufficiale | Perlas nuovo allenatore affiancherà Tartarini

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore, con Perlas al suo fianco come nuovo coach. Tramite una foto su Instagram, il numero 8 del mondo ha condiviso l'inizio della preparazione per il 2026, segnando una nuova fase nel suo percorso tennistico.

