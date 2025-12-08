Musetti adesso è ufficiale | Perlas nuovo allenatore affiancherà Tartarini
Lorenzo Musetti ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore, con Perlas al suo fianco come nuovo coach. Tramite una foto su Instagram, il numero 8 del mondo ha condiviso l'inizio della preparazione per il 2026, segnando una nuova fase nel suo percorso tennistico.
Tramite una foto su Instagram, il numero 8 del mondo ha annunciato l'inizio della preparazione per il 2026, affiancato dal nuovo coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
