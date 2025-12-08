Muore in un' esplosione a Barberino era nel suo appartamento | stava per essere sfrattato Gesto volontario? Cosa sappiamo

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere stato un gesto volontario la causa più probabile dell'esplosione che, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, ha provocato la morte di Pierantonio Cianti, 71 anni, nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

muore in un esplosione a barberino era nel suo appartamento stava per essere sfrattato gesto volontario cosa sappiamo

© Leggo.it - Muore in un'esplosione a Barberino, era nel suo appartamento: stava per essere sfrattato. Gesto volontario? Cosa sappiamo

Argomenti simili trattati di recente

muore esplosione barberino eraBarberino del Mugello, esplosione in appartamento: muore un uomo di 71 anni - Un uomo di 71 anni è morto all'interno del suo appartamento a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Muore Esplosione Barberino Era