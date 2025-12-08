Muore dopo il parto cesareo choc a Malgesso | addio alla 32enne Veronica Pignata aperta inchiesta

La gioia della nascita, poi il buio. Veronica Pignata, 32 anni, alla seconda gravidanza, partorisce venerdì sera, 5 dicembre, con cesareo programmato. Parto regolare, nessuna complicazione rilevata, nessun segnale d’allarme. Allatta suo figlio, lo stringe, lo guarda con l’euforia e la stanchezza del momento più potente della vita. Poi, attorno alle due del mattino, nel silenzio della degenza post parto, qualcosa si spezza. La chiamata d’emergenza, l’arrivo in corsa dei due anestesisti e del ginecologo, le manovre di rianimazione. L’arresto cardiaco è improvviso, violento. Veronica non si riprende più. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Muore dopo il parto cesareo choc a Malgesso: addio alla 32enne Veronica Pignata, aperta inchiesta

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragedia sul Monte Penna, 25enne muore dopo una caduta di 50 metri in un dirupo

Muore dopo undici giorni di lotta. Addio a Sylvia, volontaria per sempre

Muore schiacciato dal trattore, recuperato dopo ore. Il motore era ancora acceso

Varese, giovane mamma muore dopo il parto all'ospedale di Cittiglio. Indaga la procura La donna, di 32 anni, è stata male nella notte fra venerdì e sabato dopo aver dato alla luce la sua bambina. LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Automobilista di 21 anni muore dopo aver perso il controllo della Porsche tra Candiolo e None lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Veronica Pignata, mamma di 32 anni muore per un malore dopo il parto cesareo. Aperta un'indagine per omicidio colposo - È Veronica Pignata, 32 anni, la donna che ha perso la vita nella notte tra il 5 e il 6 dicembre all’ospedale di Cittiglio, nel Varesotto, poche ore dopo aver dato alla luce il ... Scrive corriereadriatico.it

Muore a 32 anni dopo il parto in ospedale a Cittiglio, la Procura di Varese apre un’inchiesta - Veronica Pignata, 32 anni, il 6 dicembre ha perso la vita all'ospedale di Cittiglio (Varese) a seguito del parto con taglio cesareo ... Segnala fanpage.it

Muore a 32 anni poche ore dopo il parto: Veronica stroncata da una crisi respiratoria inspiegabile. La Procura apre un’inchiesta - La donna era entrata in sala operatoria verso le 20 e l’intervento era stato portato a termine senza complicazioni. Scrive giornaledipuglia.com