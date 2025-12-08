Muharemovic Juve si allunga la lista delle pretendenti | quel top club ha mandato scout a osservarlo dal vivo in Sassuolo Fiorentina I dettagli
Muharemovic Juve, si allunga la lista delle pretendenti per il centrale: dopo bianconeri e Napoli, anche il Milan manda scout a osservarlo. Le prestazioni di alto livello offerte con la maglia del Sassuolo stanno trasformando Tarik Muharemovic in uno dei nomi più caldi e contesi del prossimo calciomercato. Il difensore centrale bosniaco si è imposto come uno dei punti cardine della sorpresa neroverde allenata da Fabio Grosso, capace di arrampicarsi fino all’ottavo posto in classifica grazie a una solidità difensiva notevole (solo 17 gol subiti). Questo rendimento non è passato inosservato agli occhi delle grandi del nostro calcio, pronte a darsi battaglia per strapparlo alla provincia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
