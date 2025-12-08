Muharemovic Inter derby di mercato col Milan | Chivu osserva Allegri accelera

Inter News 24 Muharemovic Inter, sfida totale con il Milan per il difensore del Sassuolo: Marotta pronto a entrare in gioco tra valutazioni. Il duello tra Inter e Milan è pronto a spostarsi dal campo al calciomercato. Secondo Tuttosport, le due milanesi hanno infatti messo nel mirino Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo, rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi difensivi immediati e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha già indicato le priorità per gennaio: un centrale affidabile, un vice per Alexis Saelemaekers e un attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com

