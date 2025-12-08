Moviola Torino Milan l’episodio chiave del match

Durante la quattordicesima giornata di Serie A 2025/2026, il match tra Torino e Milan è stato segnato da un episodio arbitrale cruciale. La moviola ha analizzato nel dettaglio l'azione che ha suscitato discussioni e decisioni decisive, influenzando l'esito del confronto tra le due squadre.

Moviola Torino Milan, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 20252026. Dirige la gara l'arbitro: Chiffi, assistenti: Baccini-Bercigli.IV Uomo Tremolada, al VAR: Ghersini, AVAR affidato a Abisso.

Torino-Milan, la MOVIOLA: mano di Pedersen, rigore. Sanabria furbo ma regolare sul 2-1 - 1 Torino si controlla se la palla battuta in maniera rapida e furba da Sanabria per Gineitis fosse in movimento o meno: tutto buono. Secondo calciomercato.com