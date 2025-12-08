Moviola Milan Torino Marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo | Ecco come valuto il rigore assegnato al Torino Gol di Zapata? Su Nkunku nessun fallo

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del primo tempo di Milan Torino, Marelli analizza le decisioni arbitrali di Chiffi, spiegando il rigore assegnato al Torino e il gol di Zapata, sottolineando come siano state valutate le azioni chiave, tra cui il contatto su Nkunku.

Moviola Milan Torino, Marelli spiega le scelte arbitrali di Chiffi al termine dei primi 45 minuti del match. Questo il giudizio dell’ex arbitro Nel corso di Torino Milan, sul punteggio di 2-1 per i granata e valida per la 14a giornata di Serie A, gli episodi da moviola del primo tempo hanno acceso il dibattito. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola milan torino marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo ecco come valuto il rigore assegnato al torino gol di zapata su nkunku nessun fallo

© Calcionews24.com - Moviola Milan Torino, Marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo: «Ecco come valuto il rigore assegnato al Torino. Gol di Zapata? Su Nkunku nessun fallo»

Altre letture consigliate

moviola milan torino marelliMarelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio" - Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato così gli episodi da moviola del primo tempo di Torino- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Moviola Milan Torino Marelli