Moviola Milan Torino Marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo | Ecco come valuto il rigore assegnato al Torino Gol di Zapata? Su Nkunku nessun fallo
Al termine del primo tempo di Milan Torino, Marelli analizza le decisioni arbitrali di Chiffi, spiegando il rigore assegnato al Torino e il gol di Zapata, sottolineando come siano state valutate le azioni chiave, tra cui il contatto su Nkunku.
Moviola Milan Torino, Marelli spiega le scelte arbitrali di Chiffi al termine dei primi 45 minuti del match. Questo il giudizio dell’ex arbitro Nel corso di Torino Milan, sul punteggio di 2-1 per i granata e valida per la 14a giornata di Serie A, gli episodi da moviola del primo tempo hanno acceso il dibattito. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Moviola e Var: solo la promozione di Guida! Cesari conferma la buona gara, ma i dubbi restano sul calcio d'angolo del gol. #Moviola #Guida #Var #LazioMilan #CoppaItalia #Cesari - facebook.com Vai su Facebook
Caso Milan-Lazio, la moviola di Cesari: "Non c'è fallo di mano e nemmeno fallo di Marusic, revisione troppo lunga. Giusto il rosso ad Allegri" Vai su X
Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio" - Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato così gli episodi da moviola del primo tempo di Torino- Lo riporta tuttomercatoweb.com