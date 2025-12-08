Moviola Inter Como Cesari boccia Di Bello | errori disciplinari e gialli mancati

L'analisi della moviola di Inter Como, condotta dall'ex arbitro Cesari, evidenzia errori e decisioni discutibili durante il match. Focus sui mancati gialli e sugli episodi chiave che hanno influenzato il risultato, suscitando un acceso dibattito sulle prestazioni arbitrali e le decisioni disciplinari della partita.

Inter News 24 Moviola Inter Como, l’analisi dell’ex arbitro su Pressing accende il dibattito sugli episodi chiave del 4-0 della squadra di Chivu. Nonostante il secchissimo 4-0 con cui l’Inter ha superato il Como nell’ultima gara di campionato, il dibattito sugli episodi arbitrali non si è spento. A riaccenderlo è stato Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, che nel corso della trasmissione Pressing ha passato in rassegna le principali decisioni del direttore di gara Marco Di Bello, giudicando la sua prestazione non all’altezza dal punto di vista disciplinare. Secondo Cesari, il risultato ampio non cancella una gestione dei cartellini che ha lasciato spazio a diversi dubbi, con errori che potevano pesare sull’andamento della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Como, Cesari boccia Di Bello: errori disciplinari e gialli mancati

