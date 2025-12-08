Motivazioni per essere felici quando l’attore preferito sta male

La lotta di Eric Dane contro la SLA e il suo impegno per la sensibilizzazione. Eric Dane, noto attore protagonista in serie come Grey’s Anatomy e Euphoria, ha rivelato di affrontare una sfida molto difficile, quella della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Questa malattia neurodegenerativa colpisce il sistema nervoso, provocando una progressiva perdita di funzionalità motorie. La diagnosi di Dane risale ad aprile, e da allora ha condiviso pubblicamente la sua battaglia, mettendo in luce la gravità delle condizioni di chi convive con questa patologia. Dettagli sulla condizione di Eric Dane. Segnali della progressione della malattia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

