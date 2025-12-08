Mostra di Barbie ad Arcore | Celebra la Femminilità con Stile e Creatività

Scopri la straordinaria mostra di Barbie presso Villa Borromeo e unisciti a noi per sostenere la Caritas di Arcore.

Modellismo e giochi d’epoca. Ottanta vetrine con pezzi unici. Barbie e il mondo Lego in mostra

MOSTRA "LE DONNE: 500 FASHION BARBIE DOLLS IN MOSTRA" un evento per far riflettere sognare...emozionare!!! Vi aspettiamo dal 6 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 presso Villa Borromeo d’Adda con una mostra unica con oltre 500 Barbie Fashion D - facebook.com Vai su Facebook

Le Barbie fashion in mostra a Villa Borromeo di Arcore - Fino al 18 gennaio 500 bambole per un viaggio attraverso costumi, culture, storie e identità femminili raccontate attraverso l’arte. Si legge su ilcittadinomb.it

Le Barbie contro la violenza. L’omaggio al mondo femminile - La mostra che si arricchisce da 25 anni stupisce per le creazioni, i dettagli e la potenza del messaggio che ... Segnala msn.com

Arcore: 500 Barbie contro la violenza sulle donne e per la Caritas - Arcore continua a raccontare le donne e a denunciare la violenza di genere con una mostra: 500 bambole Barbie e un convegno. Segnala msn.com