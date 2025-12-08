Mosca | Se la Ue vuole salvarsi ascolti Trump Zelensky vola da Londra a Bruxelles

Mosca invita l'UE a ascoltare Trump per salvare se stessa, mentre Zelensky si sposta da Londra a Bruxelles incontrando leader europei. Durante le visite, il presidente ucraino ha incontrato Starmer, Merz e Macron, evidenziando l'importanza di alleanze strategiche. Intanto, Costa esprime preoccupazioni sulla condivisione delle strategie tra Mosca e gli Stati Uniti.

Zelensky a Londra ha incontrato Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

