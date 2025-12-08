Mosca | L' Ue vuole salvarsi? Ascolti Trump Zelensky da Londra a Bruxelles | Né morale né legale cedere territori alla Russia

Xml2.corriere.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo affronta le recenti dichiarazioni di Mosca e le reazioni internazionali alle tensioni in Ucraina. Zelensky si è confrontato con leader europei e britannici, ribadendo la fermezza sull'integrità territoriale, mentre si evidenziano le preoccupazioni sulla strategia degli Stati Uniti e le dichiarazioni di Mosca sulla posizione dell'UE.

Zelensky a Londra ha incontrato Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

mosca l ue vuole salvarsi ascolti trump zelensky da londra a bruxelles n233 morale n233 legale cedere territori alla russia

© Xml2.corriere.it - Mosca: "L'Ue vuole salvarsi? Ascolti Trump". Zelensky da Londra a Bruxelles: "Né morale, né legale cedere territori alla Russia"

News recenti che potrebbero piacerti

mosca ue vuole salvarsiMosca avverte l’Ue: “Ascolti Trump se vuole salvarsi”. La replica: “Destino di Kiev è il destino dell’Europa” - "La squadra di Biden ha spinto l'Ue sulla strada sbagliata" ha dichiarato Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mosca Ue Vuole Salvarsi