Mosca | L' Ue vuole salvarsi? Ascolti Trump Zelensky da Londra a Bruxelles | Né morale né legale cedere territori alla Russia

L'articolo affronta le recenti dichiarazioni di Mosca e le reazioni internazionali alle tensioni in Ucraina. Zelensky si è confrontato con leader europei e britannici, ribadendo la fermezza sull'integrità territoriale, mentre si evidenziano le preoccupazioni sulla strategia degli Stati Uniti e le dichiarazioni di Mosca sulla posizione dell'UE.

Zelensky a Londra ha incontrato Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca: "L'Ue vuole salvarsi? Ascolti Trump". Zelensky da Londra a Bruxelles: "Né morale, né legale cedere territori alla Russia"

Trump accusa Zelensky di non aver letto la proposta di pace con Mosca. Il divorzio atlantico tra Usa e Russia e l'avvicinamento tra Washington e Mosca. Con la convinzione che il presidente Usa «vuole balcanizzare l'Ue e trattare solo con i governi amici»

Alle minacce della Russia contro l'Italia, si aggiunge un caso grave e inedito. Mosca ha ordinato di cancellare il sito di @Parabel66836534 perché mostra mappe che il Cremlino vuole nascondere. Come risponderà il governo italiano a questo attacco?

Mosca avverte l’Ue: “Ascolti Trump se vuole salvarsi”. La replica: “Destino di Kiev è il destino dell’Europa” - "La squadra di Biden ha spinto l'Ue sulla strada sbagliata" ha dichiarato Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin ... Da fanpage.it