Mosca | La Ue se vuole salvarsi ascolti Trump Zelensky vola da Londra a Bruxelles
In un contesto di crescenti tensioni internazionali, le dichiarazioni di Mosca invitano l’UE a seguire l’esempio di Trump per evitare il declino. Nel frattempo, Zelensky si sposta da Londra a Bruxelles incontrando leader europei, mentre Crescita Costa esprime preoccupazioni sulla strategia condivisa tra Mosca e gli Stati Uniti.
Zelensky a Londra ha incontrato Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump accusa Zelensky di non aver letto la proposta di pace con Mosca. Il divorzio atlantico tra Usa e Russia e l'avvicinamento tra Washington e Mosca. Con la convinzione che il presidente Usa «vuole balcanizzare l'Ue e trattare solo con i governi amici» - facebook.com Vai su Facebook
Alle minacce della Russia contro l’Italia, si aggiunge un caso grave e inedito. Mosca ha ordinato di cancellare il sito di @Parabel66836534 perché mostra mappe che il Cremlino vuole nascondere. Come risponderà il governo italiano a questo attacco? Vai su X
Mosca, 'ora che la Ue ascolti Trump e salvi l'Europa' - Lo afferma Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per la cooperazione economica con l'estero e tra i principali negoziatori di Mosca, in merito a ... Da msn.com