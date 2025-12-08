Mosca | ‘la UE ascolti Trump e salvi l’Europa’
''La UE è sulla strada sbagliata: immigrazione di massa, posizione morbida verso il crimine, declino economico e di civiltà''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Mosca, 'ora che la Ue ascolti Trump e salvi l'Europa' - Lo afferma Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per la cooperazione economica con l'estero e tra i principali negoziatori di Mosca, in merito a ... Si legge su ansa.it