Mosca accusa politici Kiev di genocidio

17.26 Mosca ha incriminato decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per "genocidio" della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass a partire dal 2014. Tra i 41 accusati dalla Procura generale non figura il presidente Zelensky, mentre compaiono il suo predecessore Poroshenko, il ministro della difesa Shmygal, l'ex capo delle forze armate Zaluzhny, quello attuale Syrsky, l'ex capo di gabinetto presidenziale Yermak e Umerov, capo della delegazione ucraina per le trattative di pace.