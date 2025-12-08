La mossa della Russia arriva come un colpo studiato sul terreno politico e simbolico del conflitto: la Procura generale ha incriminato decine di ex esponenti politici e militari ucraini per genocidio della popolazione russa e russofona del Donbass dal 2014. Un atto formalizzato in un comunicato che parla di una responsabilità diretta nella conduzione delle operazioni militari successive alla caduta di Viktor Yanukovich, e che trasforma il campo legale in un nuovo teatro di scontro. Tra i 41 nomi inseriti nella lista dei ricercati spiccano figure centrali delle istituzioni ucraine degli ultimi dieci anni, mentre l’assenza del presidente Volodymyr Zelensky sembra suggerire un calcolo politico preciso da parte del Cremlino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mosca accelera l’offensiva giudiziaria: l’accusa di genocidio contro 41 leader ucraini e l’assenza che pesa