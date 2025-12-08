Morto Pierantonio Cianti nella casa esplosa a Barberino di Mugello le ipotesi | fuga di gas o suicidio

Notizie.virgilio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplosione in una casa a Barberino di Mugello, morto il 71enne Pierantonio Cianti: l'ipotesi del gesto volontario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

morto pierantonio cianti casaPierantonio morto nel rogo, l’esplosione e l’incubo di perdere casa. “Non gli avrebbero rinnovato l’affitto” - Un boato che ha svegliato i residenti che subito hanno chiamato la centrale unica del 112. Da msn.com

