Morto Enrico Celeghin le sedi di PizzAut aperte per lutto | il ricordo del patron Nico Acampora

Addio a Enrico Celeghin, storico collaboratore di PizzAut. Nel 2022 aveva guidato il food truck in Vaticano, il ricordo di Nico Acampora. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto Enrico Celeghin, le sedi di PizzAut “aperte” per lutto: il ricordo del patron Nico Acampora

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Morto all’improvviso Enrico Celeghin, colonna di PizzAut. Nico Acampora: "Lui è una parte di me" milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Enrico Celeghin è morto: chi era il braccio destro di Nico Acampora a PizzAut. «Ci penso io era il suo mantra: c'era sempre, per tutti» - facebook.com Vai su Facebook

PizzAut, pizzerie chiuse per lutto. Nico Acampora: «È morto Enrico Celeghin, colonna dei nostri progetti, nessuno di noi ora riesce a lavorare» - L'annuncio dato dallo stesso patron di PizzAut, che ha spiegato il perché della chiusura imoprovvisa dei locali a Monza e Cassina de' Pecchi. Si legge su msn.com