Morti sul lavoro allarme rosso in Puglia | +60% nei campi in sette mesi
Aumentano anche nel 2025 gli incidenti sul lavoro in Puglia. E i settori più colpiti restano l?agricoltura e l?edilizia. È il quadro preoccupante che emerge dagli ultimi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
