Morte di Francesco Estatico | il gip di Benevento decide sull’opposizione della famiglia

La morte di Francesco Estatico, trentacinquenne di Avella, torna all'attenzione del giudice per le indagini preliminari di Benevento. La famiglia, attraverso il proprio legale, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e ha domandato l'imputazione coatta.