Morte di Francesco Estatico | il gip di Benevento decide sull’opposizione della famiglia
La morte di Francesco Estatico, trentacinquenne di Avella, torna all’attenzione del giudice per le indagini preliminari di Benevento. La famiglia, attraverso il proprio legale, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e ha domandato l’imputazione coatta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La morte di papa Francesco, il medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi tra i temi o persone che hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche sul web. Ecco gli elenchi completi di cosa ha incuriosito gli italiani - facebook.com Vai su Facebook
Avella, morte Francesco Estatico: familiari dal gip richiesta l'imputazione coatta dei medici - Imputazione coatta per i medici che hanno operato e seguito il decorso post operatorio di ben tre interventi chirurgici eseguiti sul 35enne di Avella, Francesco Estatico deceduto il 3 novembre ... Riporta ilmattino.it