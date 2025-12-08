Morte di Francesco Estatico | il gip di Benevento decide sull’opposizione della famiglia

Avellinotoday.it | 8 dic 2025

La morte di Francesco Estatico, trentacinquenne di Avella, torna all’attenzione del giudice per le indagini preliminari di Benevento. La famiglia, attraverso il proprio legale, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e ha domandato l’imputazione coatta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

