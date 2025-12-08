Morbegno il sindaco Del Nero in visita ai vigili del fuoco | Prioritaria una nuova caserma

In occasione della festa di Santa Barbara, il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha visitato la caserma dei vigili del fuoco per valutare le necessità del distaccamento e sottolineare l’importanza del servizio. Durante l'incontro, sono emerse priorità e progetti per rafforzare la sicurezza e migliorare le strutture dedicate ai vigili del fuoco locali.

