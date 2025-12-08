Morbegno il sindaco Del Nero in visita ai vigili del fuoco | Prioritaria una nuova caserma

In occasione della festa di Santa Barbara, il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha visitato la caserma dei vigili del fuoco per valutare le necessità del distaccamento e sottolineare l’importanza del servizio. Durante l'incontro, sono emerse priorità e progetti per rafforzare la sicurezza e migliorare le strutture dedicate ai vigili del fuoco locali.

In occasione della festa di Santa Barbara, il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha visitato la caserma cittadina dei vigili del fuoco per fare il punto sulle esigenze del distaccamento e sull’importanza del servizio offerto. Il sindaco ha sottolineato la funzione fondamentale della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Provincia Unica TV. . Atmosfera natalizia anche a Morbegno grazie all’iniziativa in corso al chiostro di Sant’Antonio promossa dalla comunità montana. Laboratori, mercatini e sostegno alle realtà del Terzo settore - facebook.com Vai su Facebook