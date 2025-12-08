Monza Mimmo l’Egiziano mette di nuovo in fuga i ladri | Cosa volete? Questa è casa mia

Monza, 8 dicembre 2025 – Sono i giorni di festa, i giorni del Ponte dell'Immacolata, quando molti partono per il weekend. I giorni preferiti dai ladr i che ne approfittano per andare a cercare case vuo te, specie nelle zone più chic. Le segnalazioni in città si susseguono. Come una banda che aveva pensato di entrare in azione al quartiere Cazzaniga, la cosiddetta zona dei Musicisti, vicino a l Parco di Monza. Ma non aveva fatto i conti con Mimmo l'Egiziano, al secolo Mohamed Salah, il custode di via Rovani e castigamatti dei ladri (ne ha già fatti arrestare una quarantina in carriera ). "Ieri ho visto una macchina parcheggiata davanti alla mia postazione e ho capito che c'era qualcosa che non andava" il racconto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

