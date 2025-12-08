Montevergine Immacolata blindata | Santuario e funicolare ancora irraggiungibili
Quest’anno, a Montevergine, il giorno dell’Immacolata arriva con le porte serrate. Il Santuario resta irraggiungibile e la provinciale che conduce al Partenio rimane bloccata dopo la frana del 26 novembre.È una sospensione forzata, destinata a protrarsi finché non saranno ultimate le verifiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
