Montevergine Immacolata blindata | Santuario e funicolare ancora irraggiungibili

Avellinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, a Montevergine, il giorno dell’Immacolata arriva con le porte serrate. Il Santuario resta irraggiungibile e la provinciale che conduce al Partenio rimane bloccata dopo la frana del 26 novembre.È una sospensione forzata, destinata a protrarsi finché non saranno ultimate le verifiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

