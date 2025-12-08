Montemiletto celebra l’eccellenza | consegnato il Premio Santa Barbara alle voci e ai talenti della provincia
Montemiletto - Dopo che don Luca Cennerazzo, parroco di Montemiletto, ha benedetto l'effigie di Santa Barbara, e prima della deposizione della corona d'alloro ai piedi del monumento che ricorda i marinai morti durante le due guerre mondiali, nella Sala Impero si è svolta la cerimonia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
