Montecitorio a porte aperte apertura della Fanfara dell’Arma Nel percorso di visita anche la mostra Marianne d’Italia

Lopinionista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Nuova edizione di Montecitorio a porte aperte ieri alla Camera dei Deputati. Alle ore 10, in piazza, l’apertura con la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro. Il concerto si è aperto con l’Inno nazionale e si è concluso con l’Inno europeo. Nel percorso di visita anche la mostraMarianne d’Italia”, del fotografo Riccardo Bagnoli, curata da Paola Severini Melograni, allestita nel Corridoio dei busti e inaugurata dal presidente della Camera Lorenzo Fontana mercoledì scorso. L'articolo Montecitorio a porte aperte, apertura della Fanfara dellArma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

