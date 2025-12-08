Sella Cento 101 Unicusano Avellino 90 SELLA: Scarponi n.e. Tanfoglio 5, Conti 16, Berdini 17, Devoe 6, Moretti, Montano 24, Davis 21, Fall 8, Tiberti n.e. Guerrieri 4, Piazzi n.e. All. Di Paolantonio UNICUSANO AVELLINO: Zerini n.e. Lewis 15, Jurkatamm 9, Chandler 17, Mussini 16, Grande 5, Costi, Pini 3, Cicchetti 14, Dell’Agnello 11, Donati n.e. All. Di Carlo Arbitri: Pellicani, Marzulli e Capurro Parziali: 29-18, 57-44, 81-65 Note: tiri da 3 Cento 1537, Avellino 624, tiri da 2 Cento 1835, Avellino 2343, tiri liberi Cento 2024, Avellino 2631, rimbalzi Cento 40, Avellino 39. Ha portato fortuna alla Sella Cento la nuova divisa presentata ad inizio settimana nella suggestiva location della chiesa di San Lorenzo: la squadra di coach Di Paolantonio si è imposta meritatamente col punteggio di 101-91 contro la quotata Avellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montano-Conti, asse d’oro. E la Sella stende Avellino