Mondo in apatia appello umanitario Onu

9.30 L'Onu denuncia l'"apatia" del mondo di fronte alla sofferenza di milioni di persone sul pianeta e lancia un appello umanitario per il 2026 per rispondere ai finanziamenti in caduta libera. "Questa è un'epoca di brutalità,impunità e indifferenza", ha detto a New York il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Fletcher, presentando un piano che spera raccolga almeno 23 miliardi di dollari per aiutare 87 milioni di persone a Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar e Ucraina. "Per la Palestina servono aiuti per 4 mld di$". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

