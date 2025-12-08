Mondiali 2026 la FIFA introduce l' Hydration Break | cos’è e perché sarà importante

La FIFA ha annunciato l'introduzione dell'Hydration Break ai Mondiali 2026, una novità pensata per tutelare la salute dei calciatori durante le partite. Questa misura mira a favorire il reintegro di liquidi in momenti strategici, rispondendo alle esigenze di un torneo che si preannuncia sempre più impegnativo a causa delle alte temperature e delle gare di elevata intensità.

Roma, 8 dicembre 2025 - La FIFA corre ai ripari per mettere al sicuro la salute dei calciatori che saranno impegnati ai prossimi Mondiali. La Coppa del Mondo di calcio 2026 si disputerà in tre stati differenti - Canada, Messico e Stati Uniti -, accomunati da un denominatore: il caldo. Le alte temperature estive, che già nel Mondiale per Club della scorsa estate molti atleti hanno dovuto sopportare, hanno messo in allarme sia i club che le stesse federazioni calcistiche. Per prevenire problematiche legate alle temperature eccessivamente elevate, la FIFA ha dunque deciso di regolamentare un "Hydration Break", simile al già conosciuto cooling break utilizzato in passato.