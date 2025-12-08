Monaco-Galatasaray Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Il match tra Monaco e Galatasaray, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si svolgerà il 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati sono pronti a definire questa importante sfida europea tra le due squadre.
Turno numero 6 della fase a girone di Champions League con il Monaco di Pocognoli impegnato in casa contro i turchi del Galatasaray. Gli asemists sono in grande ripresa e la vittoria nello scontro diretto contro il PSG ha rilanciato le loro quotazioni. Dopo una fase di assestamento il tecnico ex St. Gilloise si sta prendendo la squadra in mano, nella speranza quantomeno di ripetere quanto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Monaco-Galatasaray (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Monaco-Galatasaray (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Monaco-Galatasaray: Osimhen è una sentenza
Monaco-Galatasaray: diretta live e risultato in tempo reale - Galatasaray di Martedì 9 dicembre 2025: formazioni e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ... juventusnews24.com
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji internews24.com
"Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio lanazione.it
Nobel, è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia: oggi annullata la conferenza stampa ildifforme.it