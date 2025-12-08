Momento strategico | fondamentale il clima di collaborazione

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Il volume d’affari stimato di circa 61 milioni di euro in città, con la corsa ai regali lanciata anche dai tanti eventi della Città di Natale e dal volume degli arrivi delle feste in città. “Ad Arezzo si percepisce un clima di prudenza, ma anche la voglia di vivere un Natale autentico, fatto di gesti misurati ma sentiti – spiega il presidente della Confcommercio aretina Francesco Butali - Le famiglie, alle prese con rincari delle spese fisse e incertezze, valutano ogni acquisto con attenzione, eppure il regalo resta un simbolo importante: sulla base del budget medio stimiamo un volume d’affari di circa 61 milioni di euro, un dato che trova ulteriore slancio grazie agli eventi natalizi che stanno portando movimento soprattutto nel capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

