Moltrasio (Como), 8 dicembre 2025 – Recuperato dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118, un uomo di 57 anni che in tarda mattinata di oggi stava camminando lungo via ai Monti a Moltrasio, è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, ferito seriamente durante una caduta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12, quando l'uomo è caduto in un anfratto non meglio specificato, una buca che costeggiava la strada, rimanendo ferito. Sul posto, per il suo recupero, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con gli specialisti Speleo Alpino Fluviali, il 118 con ambulanza ed elicottero, e i carabinieri per identificare il ferito e capire come fosse avvenuto l'infortunio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moltrasio, cade in una buca: grave un uomo di 57 anni