Modena Sud chiude in notturna per lavori al cavalcavia

Per consentire interventi di ispezione e manutenzione su un cavalcavia, la stazione di Modena sud dell'autostrada A1 Milano–Napoli sarà temporaneamente chiusa in entrata dalle 21 di martedì 9 dicembre alle 5 di mercoledì 10 dicembre. Lo stop riguarda entrambe le direzioni, verso Bologna e verso.