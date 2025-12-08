Modena Sud chiude in notturna per lavori al cavalcavia

Modenatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire interventi di ispezione e manutenzione su un cavalcavia, la stazione di Modena sud dell’autostrada A1 Milano–Napoli sarà temporaneamente chiusa in entrata dalle 21 di martedì 9 dicembre alle 5 di mercoledì 10 dicembre. Lo stop riguarda entrambe le direzioni, verso Bologna e verso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

