Modena Sud chiude in notturna per lavori al cavalcavia
Per consentire interventi di ispezione e manutenzione su un cavalcavia, la stazione di Modena sud dell’autostrada A1 Milano–Napoli sarà temporaneamente chiusa in entrata dalle 21 di martedì 9 dicembre alle 5 di mercoledì 10 dicembre. Lo stop riguarda entrambe le direzioni, verso Bologna e verso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche per quest'anno si chiude oggi la stanziale qui in provincia di Modena, è stato un anno un pò travagliato ma carico di ri-partenze. Nuove leve hanno iniziato a muovere i primi passi, abbiamo avuto conferme delle qualità e ora è il momento di farle sfrutt - facebook.com Vai su Facebook
#lube, trasferte da incubo: altri tre schiaffi a #modena. La Valsa Group domina il quarto set e chiude 3-1 Vai su X