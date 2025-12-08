Modena - Catanzaro probabili formazioni | Possibili sorprese in attacco per i gialli?

Modenatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sponda Modena, le scelte di SottilNei canarini indisponibili Cotali e Ponsi in difesa, ancora fuori dai convocati Strizzolo in attacco. Dellavalle ritorna a disposizione dopo aver saltato la trasferta di Cesena per assistere alla nascita della figlia, c’è anche Di Mariano, assente nella scorsa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Modena Catanzaro Probabili Formazioni