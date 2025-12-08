Il calcio è da sempre pieno di storie, di intrecci, di coincidenze legate a una partita, a una singola azione, soprattutto agli uomini. E nel giorno di Modena-Catanzaro viene in mente un geminiano doc che qualcuno ricorderà in gialloblù come direttore tecnico ai tempi della presidenza di Luca Baraldi del 2006, ma che in Calabria ha lasciato un ricordo assolutamente indelebile. I più attempati tifosi giallorossi hanno ancora un fremito quando sentono nominare Gianni Seghedoni, ovvero il mister che, arrivato alla corte del presidente Ceravolo nell’estate del 1970, sconfisse ogni scetticismo e, con praticamente la stessa squadra che solo qualche mese prima si era salvata a fatica, regalò la prima storica promozione in seria A al Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena-Catanzaro al Braglia . La partita di Gianni Seghedoni