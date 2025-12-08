Modena-Catanzaro 1-2 Mendes non basta Decide il rigore di Pittarello
Modena, 8 dicembre 2025 – Sconfitta in casa per il Modena, che ospitava il Catanzaro: la partita è finita con il punteggio di 1-2 nella 15esmima giornata del campionato di serie B. I gol: 31' pt Mendes, 21' st Matias Antonini, 47' st Pittarello (rigore). Il tabellino. Modena-Catanzaro 1-2 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku (24' st Zanimacchia, Santoro (39' st Defrel), Gerli, Sersanti (16' st Pyythia), Zampano; Massolin (16' st Di Mariano), Mendes (16' st Gliozzi). In panchina: Pezzolato, Pergreffi, Magnino, Caso, Nador, Dellavalle, Cauz. All. Sottil. CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bettella (1' st Frosinini), Antonini, D'Alessandro (30' st Nuamah); Cassandro, Rispoli (11' st Pittarello ), Petriccione, Pontisso (48' st Bashi), Favasuli; Cissè, Iemmello (30' st Buso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#Modena- #Catanzaro, le formazioni ufficiali Vai su X
https://www.catanzaroinforma.it/sport/2025/12/08/studio-giallorosso-post-modena-catanzaro-alle-19-15-ecco-come-seguirlo/396111/ - facebook.com Vai su Facebook
Modena-Catanzaro 1-2 pagelle: Pittarello fa piangere i canarini, rimonta super tra Var e rigore al 90' - Pareggio di Antonini, concesso dal VAR, e rete di Pittarello su rigore al 90'. Da sport.virgilio.it