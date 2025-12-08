Mister gori Decisiva la qualità dei nostri attaccanti

Mattia Gori si gode un’altra grande prova della sua squadra. "Faccio i complimenti ai ragazzi – esordisce – abbiamo cambiato 5 uomini rispetto a domenica anche perché per la febbre Sardella, Carretti, Sabotic e Sala non stavano bene. I primi 30’ sono stati complicati, abbiamo dovuto cambiare le nostre uscite per il loro buon palleggio. Ma poi è uscita la qualità dei nostri tre attaccanti: Morello ha segnato un gol bellissimo ed è stata bellissima l’azione su gol di Barozzini. Mi fa piacere per Morello: per me è un giocatore fortissimo, viene da due anni complicati, dovevamo fargli ritrovare il sorriso, si è calato con umiltà nel gruppo e per rendere lui deve avere una squadra che può esaltare le sue qualità come la nostra, ma penso che sia ancora al 40% di quello che ci può far vedere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

