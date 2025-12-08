Miss Europe Continental trionfo per la colombiana Yenny Pertuz | la preparazione a cura di Giusy Brescia da Monteverde
Napoli — Sabato la finale di Miss Europe Continental ha portato in città concorrenti e addetti ai lavori da diversi Paesi. A conquistare il titolo della Supranational Edition è stata Yenny Pertuz, modella colombiana scelta dalla giuria al termine dell’evento.La preparazione firmata Giusy BresciaA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
