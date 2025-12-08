Misericordia di Prato ecco i nuovi confratelli e consorelle

Prato, 8 dicembre 2025 – “Eccomi”. In venti, uomini e donne, hanno risposto alla chiamata e sono diventanti confratelli e consorelle della Misericordia. La solennità dell’Immacolata Concezione è una festa importante per l’Arciconfraternita di Prato. In questo giorno, da secoli, l’antico sodalizio accoglie i nuovi ingressi, consegnando loro la veste nera del pellegrino. Questa mattina nell’oratorio di San Michele in via Convenevole, in pieno centro storico, il vescovo Giovanni Nerbini ha presieduto la messa solenne, concelebrata dal cappellano don Gino Calamai. Momento centrale della funzione è stata la cerimonia di accoglienza di undici consorelle e nove confratelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia di Prato, ecco i nuovi confratelli e consorelle

Leggi anche questi approfondimenti

L’oratorio di San Michele, in via Convenevole, torna ad accogliere l’appuntamento più sentito dall’Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione vedrà, come vuole una tradizione ben consolidata, la ves - facebook.com Vai su Facebook

"ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO ODV" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Misericordia di Prato, ecco i nuovi confratelli e consorelle - In venti, uomini e donne, hanno risposto alla chiamata e sono diventanti confratelli e consorelle della Misericordia. Secondo lanazione.it